استعلم عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير 2021 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات we

فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير 2021، ينتظر الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات we إصدار فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير 2021 المقرر أن تصدر بشكل رسمي يوم الخامس عشر من الشهر نفسه، وعليه يمنح للعملاء مهلة شهر لسداد قيمة الفاتورة دون تطبيق أي غرامات مالية على العملاء المشتركين، وسوف نقدم لكم في هذا المقال رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير 2021.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

أصبح من السهل الأن معرفة قيمة فاتورة التليفون المنزلي من البيت دون الحاجة للتوجه إلى مقر الشركة من خلال زيارة الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات وبرقم التليفون، وقد اتاحت الشركة تلك الخدمة منذ سنوات بعيدة حتى توفر على المواطنين العناء الذي كان يقابلهم عند التوجه لمقر الشركة بسبب الازدحام الشديد، وبالنسبة لفاتورة شهر يناير 2021 ستصدر يوم الـ 15 من يناير رسمياً ويتم منح شهر للعملاء حتى يتم الدفاع أي حتى الـ 14 من شهر فبراير، وبعدها يحول الخط لاستقبال أسبوعين مع تطبيق الغرامة وفي حالة عدم الدفاع تفصل الخدمة نهائياً عن الخط.

كيفية الاستعلام عن فاتورة شهر يناير 2021

من خلال خطوات سهلة جداً وبسيطة يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات في كل أنحاء الجمهورية معرفة قيمة الفاتورة، وتلك الخطوات هي:

الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من “هنا“.

كتابة رقم كود المحافظة التابع لها.

كتابة رقم التليفون.

الضغط على كلمة بحث وستظهر قيمة الفاتورة الجديدة والقديمة إذا وجد.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

وفرت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق سهلة وبسيطة يمكن من خلالها سداد فاتورة التليفون الأرضي وهي: