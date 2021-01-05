عاجل موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

من أكثر ما يشغل بال المواطنين في المملكة العربية السعودية حالياً متى موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442، حيث تعتبر المساعدة المقطوعة من أهم برامج المساعدة المالية التي توفرها الحكومة السعودية للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض لمساعدتهم على المعيشة، وينتظر الجميع المساعدة المقطوعة منذ أكثر من عام حتى تأخرت بشكل مسبق وهذا بسبب كمية الطلبات التي قدمها المواطنين في الفترة الأخيرة وهذا وفقاً للبيان التي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي

سعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير الكثير من المساعدات المالية للمواطنين التي تنطبق عليهم الشروط وأبرزها أن يكون من مستحقي الدعم وأصحاب الدخل المنخفض، ويترقب الجميع موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي بفارغ الصبر بعد التوتر الشديد الذي يعشيه الجميع، وحتى تلك اللحظة لم تحدد وزارة الموارد البشرية موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة ولكن خلال الأيام القليلة المقبلة ستعلن رسمياً عن موعد صرفها.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عدد من الشروط لابد توافرها في المواطنين الراغبين الحصول على دفعات المساعدة المقطوعة، وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدمين من أصحاب الدخل المنخفض والأرامل والمطلقات ولأسر السجناء.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 35 عاماً.

لا يتجاوز راتبه الشهري عن 2 ألف ريال سعودي.

لا يوجد اي سجلات تجارية أو أراضي وعقارات باسمه.

كيفية الاستعلام عن موعد إيداع مقطوعة الضمان

يمكن لكل المستفيدين والمتقدمين في المساعدة المقطوعة الاستعلام عنها من خلال الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وكتابة رقم الطلب أو الهوية والضغط على كلمة بحث وستظهر كل البيانات المتعلقة بالمساعدة المقطوعة.