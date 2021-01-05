رابط نظام فارس الجديد ١٤٤٢ الخدمة الذاتية لإرسال انشطة التطوير المهني

رابط نظام فارس ١٤٤٢ الجديد هو ما يهتم به الموظف في وزارة التعليم بالمملكة العربية بعد تغيير رابط نظام فارس. تعطل نظام فارس عن العمل لمدة 3 أيام متواصلة تسبب في إرتفاع شكوى الموظفين من الكوادر التعليمية بالسعودية عبر هاشتاج تعطل نظام فارس بموقع التواصل الإجتماعي تويتر. على الفور، أطلقت وزارة التعليم السعودية رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد لتشهد عمليات البحث في محرك البحث جوجل من العاملين بالتعليم عن رابط الخدمة الذاتية 1442 الجديد. الخدمة الذاتية لنظام فارس هي نظام فرعي من الأنظمة الإلكترونية لنظام فارس للموارد البشرية المختص بتقديم الخدمات الالكترونية للموظف من (العامل/المستخدم/الإداري/المعلم). بحيث يتيح للموظف الحصول على موافقة صاحب الصلاحية بشكل آلي دون رجوعه إلى الإدارة العليا للمنشأة التابع لها الموظف، كما يمكن للموظف متابعة طلبه حتى إصدار القرار. كما يعتبر رابط نظام نور أحد أنظمة فارس للموارد البشرية للاستعلام عن نتائج اختبارات الطلاب.

معلومات عن رابط نظام فارس ١٤٤٢ الجديد

نظام فارس الخدمة الذاتية هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة التعليم بالسعودية لجميع الموظفين العاملين في إدارات التعليم بمختلف مدن المملكة. ويهدف إلى تسهيل حصول الموظف على الطلبات والاستعلامات التي تمكن الموظف من إتمام وظيفته على أفضل الطرق الحديثة. ويمكن الحصول على الإجازات والترقيات والتعريف بالراتب وإدخال البيانات (الأنشطة والتدريبات) إلكترونيا من خلال التسجيل في نظام فارس الالكتروني.

رقم نظام فارس الجديد

يبحث العديد من مستخدمي نظام فارس الالكتروني عن رقم الدعم الفني لنظام فارس للإستفسار عن المشاكل التقنية التي تواجههم عن استخدام الموقع. يمكن الاتصال على رقم 19996 للدعم الفني، كما يمكن الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمدارس محافظة وادي الدواسر من خلال التواصل على رقم 0555116234 واتس اب فقط.

الخدمات الالكترونية في نظام فارس الالكتروني

يمكن للمدير التابع لأي إدارة تعليمية أو مدرسة، متابعة الطلبات والاستعلام عن الموظفين وطلبات الموظفين، ويسمح للمدير إتمام الطلبات التالية:

رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة.

طلب بدل لموظف.

الإبلاغ عن غياب موظف.

بينما تتمثل أبرز الخدمات الالكترونية المتاحة عبر نظام فارس للموظف فيما يلي:

طلب إجازة، تعديل مدة الإجازة، تمديد الإجازة، قطع الإجازة، إلغاء إجازة.

إبلاغ مباشرة بعد إجازة.

طلب البدلات، طلب تقاعد.

الاستعلام عن البيانات الأساسية.

الإستعلام عن الرواتب.

بيان السجل التاريخي للموظف.

بيان خارج الدوام، الانتدابات، الطلبات المعلقة.

البيانات الواردة أعلاه فيما يختص صلاحيات مدير المنشأة والموظف التابع لوزارة التعليم السعودية منقولة من رابط نظام فارس الجديد ١٤٤٢.

التسجيل في رابط نظام فارس ١٤٤٢ الجديد الخدمة الذاتية

طريقة تسجيل الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية يساعد المعلمين والمعلمات في الحصول على الخدمات الالكترونية الواردة أعلاه. كما يمكن للموظف رفع الأنشطة التدريبية عبر نظام فارس كما أشارت إليه الوزارة مؤخرا. إذ طالبت وزارة التعليم السعودية جميع العاملين بضرورة الانتهاء من إرسال بيانات أنشطة التطوير المهني قبل يوم الخميس الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. ويتم التسجيل في رابط نظام الخدمة الذاتية 1442 الجديد بإتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى رابط نظام فارس للخدمة الذاتية.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

مع ضرورة التأكد من كتابة رمز التحقق صحيحا ليتم تسجيل الدخول بنجاح.

النقر على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

اختيار أنشطة التطوير المهني.

إرسال بيانات أنشطة التطوير المهني.

يتم مراجعة البيانات من المدير بعد إرسالها.

نظام فارس تعريف بالراتب 1442

إحدى أهم الخدمات الالكترونية التي يقدمها رابط نظام فارس الالكتروني هي خدمة تعريف بالراتب. حيث تساعد الموظف على فهم درجات السلم الوظيفي التي يشغلها الموظف في الوقت الحالي في المنشأة التي يعمل بها. وتختص خدمات نظام فارس للخدمة الذاتية للعاملين في وزارة التعليم فقط، ويمكن استخراج تعريف بالراتب من نظام فارس كالتالي:

تسجيل الدخول إلى نظام فارس.

الضغط على صلاحية الخدمة الذاتية.

النقر على الرواتب والبدلات.

اختيار تعريف بالراتب.

كتابة بيانات المستعلم، ثم الضغط على تحميل التعريف.

تظهر جميع البيانات الخاصة بنموذج تعريف الراتب.

طريقة ارسال انشطة التطوير المهني في نظام فارس

يتيح نظام فارس للمعلمين والموظفين طريقة ارسال انشطة التطوير المهني في نظام فارس الخدمة الذاتية من خلال تسجيل الدخول إلى صلاحية الخدمة الذاتية. ويمكن إضافة الدورات وفهرستها قبل إرسال، ويسمح إضافة النقاط حتى يوم 16 جماد اول ١٤٤٢. كما يجب أن يقوم الموظف طباعة أنشطة التطوير المهني في نظام فارس.

كيفية طباعة انشطة التطوير المهني في نظام فارس

يمكن طباعة الانشطة في نظام فارس من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نظام فارس الجديد .

. اختيار الخدمة الذاتية للموظف.

تحديد صلاحية الخدمة الذاتية.

الضغط عل بيانات أنشطة التطوير المهني.

احفظ ملف البيانات بصيغة pdf على جهاز الحاسوب الخاص بك.

افتح الملف وقم باختيار أمر طباعة.

طريقة إدخال الدورات في نظام الخدمة الذاتية

يتيح نظام فارس إدخال الدورات التدريبية التي تمكن الموظف أو المعلم من الحصول عليها ليتم الاعتماد من جهات التدريب المعتمدة لدى وزارة التعليم. على أن يقوم المعلم بتسجيل الدخول إلى نظام فارس ثم إدخال الدورات في نظام فارس ليتم فحصها من المختص بتقييم الموظفين.

خطوات إدخال الدورات في نظام فارس الخدمة الذاتية

ويمكن إدخال الدورات في نظام فارس الخدمة الذاتية عبر تطبيق الخطوات التالية:

الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية .

. تسجيل الدخول ببياناتك.

اختيار صلاحية الخدمة الذاتية.

اختر البرامج التدريبية، انقر على اضافة.

قم بكتابة البيانات الخاصة بالبرنامج التدريبي، وهي: اسم الجهة موضوع برنامج التدريب. نوع التدريب الدولة المدينة تاريخ البدء والانتهاء المدة، الوحدة.

اضغط على ايقونة تطبيق.

انقر على التالي.

إرفاق المستندات المطلوبة.

اضغط على التالي، ثم على أيقونة تنفيذ.

دخول نظام فارس الخدمة الذاتية للتحقق من أنشطة التوير المهني

التحقق من أنشطة التطوير المهني من خلال الدخول إلى حسابك الشخصي في نظام فارس يتيح للمعلم الاستعلام عن الدورات التدريبية التي سبق تسجيلها. حيث يمكن دخول نظام فارس الخدمة الذاتية للتحقق من أنشطة التطوير المهني بإتباع الخطوات: