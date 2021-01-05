اعتقال نائبة اسكتلندية انتهكت قيود كورونا

اعتقال نائبة اسكتلندية انتهكت قيود كوروناأفادت صحيفة "الغارديان" بأن الشرطة الاسكتلندية ألقت القبض على النائبة عن الحزب الوطني الاسكتلندي مارغريت فيرير بتهمة "انتهاك قيود فيروس كورونا".

وأعلنت شرطة اسكتلندا أن فيرير التي تبلغ 60 عاما، وجهت إليها تهمة الـ"سلوك المتهور" لعدم احترامها القوانين التي تحد من السفر والاتصال الاجتماعي.

وتم تعليق عضوية النائبة عن روذرغلين وهاميلتون الغربية من قبل "الحزب الوطني الاسكتلندي" في أكتوبر الماضي بعد أن اعترفت بالسفر إلى لندن وحضور المناقشات في مجلس العموم.

وأفادت الصحيفة بأنه "بعد أن تم إخبارها أن اختبارها كان لفيروس كورونا إيجابيا، سافرت فيرير إلى المنزل بالقطار من لندن إلى غلاسكو، واعترفت لاحقا بزيارة العديد من الشركات في روث رجغلين في اليوم الذي أجرت فيه الاختبار".

وأشارت إلى أن "شرطة العاصمة البريطانية لندن حققت في الحادث لكنها خلصت إلى عدم وقوع جريمة جنائية بموجب القوانين السارية في اليوم الذي سافرت فيه إلى لندن، ودخلت الضوابط القانونية في إنجلترا حيز التنفيذ بعد عدة أيام، لكن شرطة لندن نقلت ملفاتها إلى شرطة اسكتلندا".