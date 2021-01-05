أخبار اليمن : تصاعد وتيرة خروقات قوى العدوان للهدنة بالحديدة

تصاعد وتيرة خروقات قوى العدوان للهدنة بالحديدةتصاعدت وتيرة خروقات وانتهاكات قوى العدوان للهدنة الأممية في مدينة الحديدة وريفها، وشن الطيران المعادي 15 غارة على 4 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 91 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين والتحيتا، و17 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 129 قذيفة و57 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن من بين الخروقات تحليق 4 طائرات حربية في أجواء حيس والجبلية والتحيتا و12 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والجبلية والتحيتا.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف مساء الاثنين مديرية الصليف بغارة عنيفة.

وأكد المصدر أن الطيران المعادي شن 6 غارات على مديرية جبل مراد، وغارة على ماهلية، وغارتين على مديرية مدغل في مأرب، و4 غارات على البقع والظاهر بصعدة، وغارة على منطقة الاقشع بمديرية الحزم بالجوف.

وأشار المصدر إلى أن قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف المنازل والطرق.