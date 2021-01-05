تصاعد وتيرة خروقات قوى العدوان للهدنة بالحديدة
تصاعدت وتيرة خروقات وانتهاكات قوى العدوان للهدنة الأممية في مدينة الحديدة وريفها، وشن الطيران المعادي 15 غارة على 4 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 91 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين والتحيتا، و17 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 129 قذيفة و57 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
وذكر المصدر أن من بين الخروقات تحليق 4 طائرات حربية في أجواء حيس والجبلية والتحيتا و12 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والجبلية والتحيتا.
ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف مساء الاثنين مديرية الصليف بغارة عنيفة.
وأكد المصدر أن الطيران المعادي شن 6 غارات على مديرية جبل مراد، وغارة على ماهلية، وغارتين على مديرية مدغل في مأرب، و4 غارات على البقع والظاهر بصعدة، وغارة على منطقة الاقشع بمديرية الحزم بالجوف.
وأشار المصدر إلى أن قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف المنازل والطرق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : تصاعد وتيرة خروقات قوى العدوان للهدنة بالحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.