أعربت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بالأنباء عن فتح الحدود والأجواء الجوية والبرية بين قطر والسعودية.
وأعلنت الكويت أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر إن أمير البلاد أجرى اتصالًا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنه بناء على اقتراح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتبارًا من مساء هذا اليوم.
وتستضيف المملكة العربية السعودية القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء في مدينة العلا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الأمريكية تعلق على فتح الحدود والأجواء بين السعودية وقطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.