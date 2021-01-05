رابط نتائج الطلاب ليبيا 2020 نتيجة الإعدادية ليبيا وأوائل الثانوية 2020 برقم الجلوس والقيد موقع المنظومة وزارة التعليم

نتائج الطلاب ليبيا 2020 في موعد تحدد رسمياً لإعلان نتيجة الإعدادية ليبيا 2020 وكذلك الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية ليبيا 2020 والتي يستعلم عنها ظهر اليوم الثلاثاء 5 يناير 2020، حيث أعلنت وزارة التعليم الليبية عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية في تمام الساعة 2:00 ظهر اليوم من خلال القناة التعليمية الليبية، وكذلك الإعلان عن اسماء أوائل نتيجة الشهادة الثانوية، ثم يستعلم عن النتائج بعد رفعها عبر موقع المنظومة موقع نتائج الامتحانات، والتي طال انتظار الإعلان عن المرحلتين الإعدادية والثانوية لفترة طويلة نتيجة الظروف والأحداث في ليبيا، وكذلك المخاوف والاجراءات الاحترازية من وباء كورونا المستجد.

نتائج الطلاب ليبيا 2020

أعلنت وزارة التعليم عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بها عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 ليبيا وكذلك نتيجة الثانوية ليبيا 2020 حيث دعت الطلاب وأولياء الأمور لرؤية البث المباشر عبر قناة ليبيا التعليمية التي يعلن بها نتائج الطلاب في ليبيا 2019 /2020 في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الثلاثاء الخامس من شهر يناير 2021م.

يستعلم عن نتيجة الصف التاسع ليبيا 2020 الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/ 2020 من الدخول على رابط نتائج الشهادات العامة الحكومة الليبية وزارة التعليم، والمخصص لنتائج العام الدراسي 2019/ 2020م، حيث تخصص فيه رابط يتم الضغط عليها لنتائج الشهادة الإعدادية بكتابة رقم الجلوس، ثم رابط به لنتيجة الشهادة الثانوية، وذلك بكتابة رقم الجلوس للطالب ثم الضغط على عرض النتيجة.

كما يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 ليبيا ونتيجة الثانوية حال الإعلان عن رفع نتائج طلاب المرحلة الثانوية في ليبيا من الدخول على منظومة الامتحانات، والتي تعرض النتائج بعد اعتمادها وعرض خدمة النتائج بالموقع، ويتطلب حال رفع النتيجة الاستعلام عنها برقم الجلوس والقيد.

روابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2020

نتابع معكم رفع النتائج والتي يتم معرفتها بعد الإعلان عنها من خلال الدخول على القناة التعليمية التي أعلن عن الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر بث مباشر في الثانية ظهراً للإعلان عن نسب النجاح، وكذلك الإعلان عن اسماء أوائل الشهادة الثانوية، ثم رفع نتائج الطلاب للعام الدراسي 2019/ 2020 برقم الجلوس عبر المواقع الرسمية للنتائج.