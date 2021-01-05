تسجيل أول إصابة بـ كورونا المتحور فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - أعلن أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، عن تسجيل أول إصابة بـ فيروس كورونا المتحور الأكثر عدوى والمعلن عنه فى بريطانيا مؤخرا، لافتا إلى أن المصاب فى الستينات من عمره وهو فى حالة جيدة.





وأشار حاكم نيويورك أن المصاب لم يكن مسافرا، مما يرجح انتشار العدوى محليا، لافتا إلى أن الرجل يعمل فى متجر مجوهرات فى ساراتوجا سبرينجز. ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، دعا حاكم ولاية نيويورك كل شخص زار المتجر المذكور بين 18 و24 ديسمبر الماضى إلى إجراء فحوصات كورونا، مشيرا إلى أنه يخطط لاقتراح قانون من شأنه أن يجرم بيع أو إعطاء لقاح كورونا لمن يحاولون تلقيه قبل حلول دورهم.

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