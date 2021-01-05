الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف مكافحة المخدرات عبر منصة أبشر 1442

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محمد سياف - ابو ظبي - يتوفر على منصة أبشر توظيف نتائج القبول على وظائف مكافحة المخدرات التي تم الإعلان عنها من قبل ، ويعتبر قطاع مكافحة المخدرات من القطاعات الهامة في المملكة التي تعمل على الوقوف ضد مزاولة هذه الأعمال التي تضر بشباب المملكة، وتعمل الإدارة على مكافحة التهريب والإتجار في المخدرات من خلال فرق العمل التي تقوم بواجبها في محاربة هذه الجرائم.

الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف المخدرات

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف المخدرات من خلال موقع منصة أبشر التوظيف على الإنترنت ويمكن القيام بهذه الخطوات:

التوجه إلى منصة ابشر توظيف على الإنترنت

اختيار الوظيفة التي تم التقديم عليها، من إشعارات القبول.

تسجيل الدخول من خلال كتابة البيانات التالية:

رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

تحديد الجنس والحالة الاجتماعية.

رقم هوية الأب وتحددي الوظيفة التي تم التقديم عليها.

النقر على عرض وسوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالقبول أ و حالة الطلب.

شروط القبول على وظائف مكافحة المخدرات

يتم التقديم على وظائف مكافحة المخدرات وهي من المهن الخطيرة التي تتطلب توافر مجموعة من الشروط في المتقدمين ومنها: