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انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف مكافحة المخدرات عبر منصة أبشر 1442 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يتوفر على منصة أبشر توظيف نتائج القبول على وظائف مكافحة المخدرات التي تم الإعلان عنها من قبل ، ويعتبر قطاع مكافحة المخدرات من القطاعات الهامة في المملكة التي تعمل على الوقوف ضد مزاولة هذه الأعمال التي تضر بشباب المملكة، وتعمل الإدارة على مكافحة التهريب والإتجار في المخدرات من خلال فرق العمل التي تقوم بواجبها في محاربة هذه الجرائم.
الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف المخدرات
يمكن الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف المخدرات من خلال موقع منصة أبشر التوظيف على الإنترنت ويمكن القيام بهذه الخطوات:
- التوجه إلى منصة ابشر توظيف على الإنترنت
- اختيار الوظيفة التي تم التقديم عليها، من إشعارات القبول.
- تسجيل الدخول من خلال كتابة البيانات التالية:
- رقم الهوية وتاريخ الميلاد.
- تحديد الجنس والحالة الاجتماعية.
- رقم هوية الأب وتحددي الوظيفة التي تم التقديم عليها.
- النقر على عرض وسوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالقبول أ و حالة الطلب.
شروط القبول على وظائف مكافحة المخدرات
يتم التقديم على وظائف مكافحة المخدرات وهي من المهن الخطيرة التي تتطلب توافر مجموعة من الشروط في المتقدمين ومنها:
- أن يكون المتقدم من السعوديين فقط ومن الذكور.
- أن يتصف المتقدم بحسن السمعة وألا يكون محكوم عليه في جريمة سابقة.
- ولم يتم طرده من كلية أو من وظيفة تابعة للقطاع العسكري.
- الشرط الخاص بالعمر لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 30 عام وقت التقديم.
- لا يتم القبول إلا بعد اجتياز الاختبارات التي تقدمها مكافحة المخدرات، وكذلك اللياقة الطبية ومناسبة الطول مع الوزن.
- واجتياز المقابلة الشخصية التي تحدد موعدها مكافحة المخدرات.
- إذا كان المتقدم متزوج فلابد أن يكون متزوج من السعوديات فقط
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