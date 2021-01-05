معرض إحلال السيارات الملاكي مع الشروط والأوراق المطلوبة

معرض إحلال السيارات الملاكي هو الحدث الأكبر الذي يتم البحث عنه في جمهورية مصر العربية بأن من يمتلك سيارة له موديل قديم يقدمه للحكومة ويحصل على سيارة حديثة موديل السنة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي أفتتاح معرض إحلال تكنولوجيا السيارات حيث أن الهدف الرئيسي هو مبادرة لبداية العمل بالطاقة النظيفة بتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي، تهتم الدولة والجهات الحكومية بهذا المشروع بمساعدة الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال صناعة السيارات.

يقوم معرض إحلال السيارات بالاستفادة من مبادرة وكالة تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة لتحويل أكبر عدد من سيارات الأجرة والميكروباص إلى الغاز طبيعي بدلاً من البنزين، وتكمن خطة المبادرة في تحويل 150 ألف سيارة بالتعاون مع شركتي Cargas و Gastech لتوفير أكبر قدر من محطات الغاز الطبيعي على الطرق في جميع أنحاء المحافظات، ننشر لكم عبر موقع ثقفني الأوراق المطلوبة لإحلال السيارة القديمة بكل تفاصيلها.

تعتمد خطة المبادرة الأساسية على استبدال السيارة القديمة بسيارة جديدة تقوم باختيارها بنفسك من وسط السيارات المطروحة للتبديل، والحصول على حوافز اقتصادية تصل إلى 60 ألف جنيه مصري يتم دفعها من الحكومة كمقدم للسيارة الجديدة بفائدة 3٪ فقط من إجمالي سعر السيارة حيث تتصل فترة التقسيط إلى 120 شهراً عن طريق إحدى هذه البنوك وهي:

البنك الأهلي المصري.

بنك مصر.

بنك القاهرة.

بنك المصرف المتحد.

البنك العربي الأفريقي.

البنك التجاري الدولي.

الشروط والأوراق المطلوبة في معرض إحلال السيارات

تقوم الدولة بتحديد بعض الشروط والأوراق المطلوبة في معرض إحلال السيارات التي تتيح التقديم من جميع المحافظات على جميع أنواع السيارات التي تم تصنيعها قبل عام 2001 وهي:

أن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة سارية. أن تكون رخصة السيارة القديمة سارية عند تقديمها في معرض إحلال السيارات القديمة. عمر لمتقدم لا يقل عن 21 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً. إثبات دخل شهري أو مفردات مرتب أو وديعة بنكية أو سندات ملكية كدليل على قدرة المتقدم لسداد الأقساط. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والضامن. إثبات محل إقامة بعقد تمليك أو إيجار للمتقدم والضامن. إيصال كهرباء أو مياه حديث ومدفوع.

إجراءات إحلال السيارة

يجب تجهيز الأوراق المطلوبة لمعرض إحلال السيارات يجب تنفيذ إجراءات إحلال السيارة عن طريق معرفة خطوات إحلال السيارة القديمة إتباع هذه الخطوات وهي: