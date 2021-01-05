المكسيك : سنضع خطة للتعامل مع المهاجرين العالقين بسبب سياسات ترامب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أكدت وزيرة الداخلية المكسيكسة، أولجا سانشيز، إنه سيكون هناك عمل مشترك بينها وبين حكومات الولايات المتحدة وجواتيمالا، والسلفادور وهندوراس، لمواجهة تحديات الهجرة، مضيفة: "لسنا سبب المشكلة، لكننا نكرر رغبتنا فى أن نكون جزءا من الحل".

وتابعت: "سنضع خطة للمهاجرين الذين لا زالوا فى البلاد من خلال هذا البرنامج .. ومن المتوقع أنه فى المستقبل البعيد سيزداد تدفق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك".

وفى سياق متصل، قالت وزارة الداخلية المكسيكية، إنها ستعمل مع الخارجية على وضع خطة التعامل مع المهاجرين داخل البلاد بسبب سياسة ترامب الذي تعهد الرئسي المنتخب جو بايدن بإلغائها".