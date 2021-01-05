القبض على نائبة اسكتلندية بسبب انتهاكها قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، وجهت الشرطة الاسكتلندية وجهت إلى فيرير التى تبلغ 60 سنة، تهمة الـ"سلوك المتهور"، لعدم احترامها القوانين التى تحد من السفر والاتصال الاجتماعى.

وعلق الحزب الوطنى الاسكتلندى، عضوية النائبة عن روذرجلين وهاميلتون الغربية، عقب اعترافها بالسفر إلى لندن وحضور المناقشات فى مجلس العموم.

وذكرت الصحيفة أنه "بعد أن تم إخبارها بأنها مصابة بفيروس كورونا، تعمدت السفر إلى المنزل بالقطار من لندن إلى جلاسكو، كما اعترفت لاحقا بزيارة العديد من الشركات فى روذرجلين فى اليوم الذى أجرت فيه اختبار الكشف عن كورونا.