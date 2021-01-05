أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت اللجنة إنه تم تسجيل 17 إصابة بالفيروس محلية، و16 إصابة قادمة من الخارج.
وتم الإبلاغ عن الحالات المنقولة محليًا في شمال وشمال شرق الصين: بواقع 14 إصابة في مقاطعة خبي، واثنتان في مقاطعة لياونينج وواحدة في العاصمة بكين.
وعلاوة على ذلك، تم تسجيل 37 حالة جديدة من حالات كورونا بدون أعراض، في حين ظل 318 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية. ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين 87183 حالة، وبلغ عدد القتلى 4634.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 17 إصابة محلية.. كورونا يضرب الصين من جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.