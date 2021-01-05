كبير المستشارين للبيت الأبيض سابقًا: تسريب ترامب الأخير وصمة عار لأمريكا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كبير المستشارين للبيت الأبيض سابقًا: تسريب ترامب الأخير وصمة عار لأمريكا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال جمال هلال، كبير المستشارين السابق للبيت الأبيض، إن تسريب مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسكرتير ولاية جورجيا حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية وصمة عار في التاريخ الأمريكي ومحاولة للتزوير، مضيفا أن هذه المكالمات لا تحتاج إلى هواتف مؤمنة.
وأضاف "هلال"، خلال حديثه لقناة"الغد"، أن هذه الخطوة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتيبر وصمة عار فى تاريخ الديمقراطية الأمريكية مثل ما فعله الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون ومحاولة التدخل فى نتائج الانتخابات الأمريكية وستظل وصمة عار ولا يجب ان يفعل هذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فهى دعوة بأن الانتخابات تمت تزويرها.
وأشار كبير المستشارين السابق للبيت الأبيض، إلى أن هناك استقطابا في الإعلام وهو ما فعله دونالد ترامب مع وسائل إعلامية ومحطات فضائية شهيرة، رغم أنها تسير في الاتجاه الليبرالي، مبينا أن فكرة الاستقطاب تبدأ مع الانتخابات وتخلق حالة من الغليان.