نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كبير المستشارين للبيت الأبيض سابقًا: تسريب ترامب الأخير وصمة عار لأمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جمال هلال، كبير المستشارين السابق للبيت الأبيض، إن تسريب مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسكرتير ولاية جورجيا حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية وصمة عار في التاريخ الأمريكي ومحاولة للتزوير، مضيفا أن هذه المكالمات لا تحتاج إلى هواتف مؤمنة.

وأضاف "هلال"، خلال حديثه لقناة"الغد"، أن هذه الخطوة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتيبر وصمة عار فى تاريخ الديمقراطية الأمريكية مثل ما فعله الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون ومحاولة التدخل فى نتائج الانتخابات الأمريكية وستظل وصمة عار ولا يجب ان يفعل هذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فهى دعوة بأن الانتخابات تمت تزويرها.

وأشار كبير المستشارين السابق للبيت الأبيض، إلى أن هناك استقطابا في الإعلام وهو ما فعله دونالد ترامب مع وسائل إعلامية ومحطات فضائية شهيرة، رغم أنها تسير في الاتجاه الليبرالي، مبينا أن فكرة الاستقطاب تبدأ مع الانتخابات وتخلق حالة من الغليان.