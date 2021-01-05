بتهمة تدمير الممتلكات.. اعتقال زعيم جماعة مؤيدة لترامب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أكد المتحدث أن تاريو كان يحمل ذخيرة لأسلحة نارية لدى اعتقاله وتم توجيه اتهام إليه، فيما وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه ألقى القبض عليه للاشتباه فى إحراقه لافتة كنيسة تاريخية بواشنطن خلال احتجاجات الشهر الماضى.
يشار إلى أن ترامب دعا مؤيديه للنزول إلى شوارع العاصمة تعبيرًا عن استيائهم من التصديق على انتخاب منافسه الديمقراطى فى انتخابات نوفمبر، جو بايدن، مروجًا لما سماه "التجمع الاحتجاجى الكبير" فى واشنطن.
وتستعد واشنطن لجولة جديدة من التظاهرات، غدًا الأربعاء، سينظمها أنصار ترامب احتجاجًا على نتائج الانتخابات.
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