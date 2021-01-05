رغم الإغلاق.. جونسون يمنح الدوري الإنجليزي "قبلة الحياة"

ستتواصل المسابقات الرياضية الاحترافية في إنجلترا، وخصوصاً الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم عودة البلاد إلى حالة الإغلاق التام الذي أعلنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الاثنين.
وتسمح قائمة الاستثناءات التي نشرتها الحكومة البريطانية لرياضيي النخبة بالتدريب والمنافسة.
وقبيل الإعلان الحكومي، أكدت رابطة الدوري الإنجليزي أنه ليس لديها "خطط" لتعليق الموسم، وهو ما يطالب به بعض اللاعبين في أعقاب تأجيل مباريات جراء إصابات بفيروس كورونا المستجد داخل الأندية.
وأعلن جونسون، مساء الاثنين، العودة إلى الإغلاق في كامل البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المتحور الأسرع انتقالاً.
وقال في خطاب نقله التلفزيون أن الإغلاق الجديد الصارم على غرار ذلك الذي تم فرضه في الربيع الماضي، يلحظ اقفال المدارس على أن يستمر حتى منتصف فبراير المقبل إذا سمحت الظروف بذلك.
وفي اسكتلندا، حيث أعلنت رئيسة الوزراء نيكولا ستورغون الاثنين إغلاقاً كاملاً طوال شهر يناير، ستكون الرياضة متواصلة أيضاً بعد ضمها إلى قائمة الاستثناءات.
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