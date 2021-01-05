كورونا فى العالم .. 86 مليون إصابة ومليون و800 ألف حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن السلالة المتحورة مسؤولة عن أكثر من نصف الإصابات الجديدة فى المملكة المتحدة، لافتة إلى أن النسخة الجديدة من فيروس كورونا تتغير وتتحور بالفعل، حيث تم رصد 17 طفرة.

كورونا فى العالم

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن إمبريال كوليدج لندن، فإن الإغلاق البريطانى فى نوفمبر لم يفعل شيئًا يذكر للحد من انتشار السلالة أو المرض بشكل عام، والذى كان أكثر انتشارا بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما.