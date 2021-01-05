تساقط الثلوج على شمال إيطاليا.. فيديو

تعرضت بلدة أبيتون "منتجع التزلج" الواقعة شمال إيطاليا، لسقوط كثيف للثلوج تسبب في تراكم كم كبير منها.

ونشرت وسائل الإعلام صورا وفيديوهات للسكان وهم يزيلون أكوام الجليد عن السيارات والأسطح لتسهيل الوصول إليها.

كما تواجدت خدمات الطوارئ في المكان للمساعدة في إزالة الثلوج عن الطرق والممرات. وتم رصد سيارة إسعاف في المنطقة.

وطالبت السلطات من الزوار والسكان تقييد الحركة أو تأجيل السفر لحين عودة الأجواء إلى طبيعتها.

فيما مارس بعض السكان ألعاب التزلج على الجليد، واللعب بالثلوج.