تعرضت بلدة أبيتون "منتجع التزلج" الواقعة شمال إيطاليا، لسقوط كثيف للثلوج تسبب في تراكم كم كبير منها.
ونشرت وسائل الإعلام صورا وفيديوهات للسكان وهم يزيلون أكوام الجليد عن السيارات والأسطح لتسهيل الوصول إليها.
كما تواجدت خدمات الطوارئ في المكان للمساعدة في إزالة الثلوج عن الطرق والممرات. وتم رصد سيارة إسعاف في المنطقة.
وطالبت السلطات من الزوار والسكان تقييد الحركة أو تأجيل السفر لحين عودة الأجواء إلى طبيعتها.
فيما مارس بعض السكان ألعاب التزلج على الجليد، واللعب بالثلوج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تساقط الثلوج على شمال إيطاليا.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.