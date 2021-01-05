نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مخالفات الاقامة في الكويت الكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية بدولة الكويت أتاح خدمة الاستعلام عن مخالفات الإقامة في الكويت بشكل إلكتروني لجميع المغتربين لديها، حيث يمكن الاستفادة من خدمة استعلام عن المخالفات الإقامة الكويت عن طريق زيارة بوابة وزارة الداخلية خدمات الإفراد الإلكترونية التي سوف نرفق الرابط الالكتروني الخاص بخدمة استعلام عن المخالفات الاقامة الكويت اسفل هذه التدوينة، وذلك حتي نسهل الأمر علي جميع المقيمين والوافدين بالأراضي الكويتية.

الاستعلام عن مخالفات الإقامة في الكويت

وزارة الداخلية الكويتية الخدمات الإلكترونية أتاحت هذه الخدمة الإلكترونية لجميع المواطنين الكويتيين والمقيمين والوافدين علي الأراضي الكويتية لكي تسهل العملية عليهم للتعرف علي مخالفات الإقامة الصادرة بحقهم عن طريق اتباع الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية.

البحث عن رابط موقع وزارة الداخلية الكويتية الإقامات من محرك البحث جوجل من ثم.

من محرك البحث جوجل من ثم. اختيار قسم الإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية من قائمة الخدمات الإلكترونية برئيسية الموقع الرسمي للوزارة من ثم.

نقوم باختيار الإقامة من بعد الولوج علي خدمات الأفراد من ثم.

تعبئة البيانات اللازمة للاستعلام والبحث عن صلاحية الإقامة بشكل صحيح من ثم.

النقر علي أيقونة بحث من ثم.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة بها جميع تفاصيل خدمة الاستعلام عن مخالفات الإقامة بالكويت بشكل مفصل للشخص المستعلم للتعرف علي حالة الإقامة إذا كانت عليها مخالفات من عدمه.

كما يمكن دفع مخالفات الإقامة الكويت برقم المدني عن طريق خدمة الدفع الالكتروني التي تتيح لأي شخص مغترب مخالف لقوانين الإقامة الجديدة في الكويت حيث يمكن دفع الغرامات المسجلة عليه بدون الحاجة للذهاب إلى الإدارة العامة لشئون الهجرة بوزارة الداخلية الكويت، من اجل دفع المخالفات بشكل مباشر، حيث يمكن الاستعلام عن رقم المرجع الكويت للاطلاع علي الموافقة لتسديد مخالفة الإقامة.

استعرضنا مع حضراتكم متابعي موقع ثقفني الإخباري خطوات استعلام عن مخالفات الإقامة للأفراد، وذلك حتي يتمكن جميع المستعلمين من الاستعلام عن المخالفة بالرقم كما أوضحنا لكم بالنقاط السابقة وذلك حتي يتجنب جميع المغتربين من دفع غرامات مالية تسبب لهم في دفع مخالفات الإقامة الكويتية.