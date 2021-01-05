كورونا فى موريتانيا .. تسجيل 81 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان لها، إنه وبعد اجراء 1.364 فحصا تم تسجيل 81 إصابة جديدة، و241 حالة شفاء إضافة إلى وفاة مصابين.

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جدير بالذكر، أنه بلغ إجمالى الإصابات 14.875 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 12.377 حالة شفاء، و360 حالة وفاة.