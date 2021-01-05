جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان لها، إنه وبعد اجراء 1.364 فحصا تم تسجيل 81 إصابة جديدة، و241 حالة شفاء إضافة إلى وفاة مصابين.
كورونا
جدير بالذكر، أنه بلغ إجمالى الإصابات 14.875 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 12.377 حالة شفاء، و360 حالة وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا فى موريتانيا .. تسجيل 81 إصابة جديدة خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.