تعثر أوروبى بشأن الموافقة على لقاح موديرنا ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أفادت الهيئة بأن الأمر قد يتم حسمه فى اجتماع يوم 6 يناير الجارى، وأنه لم يتضح سبب عدم التوصل إلى قرار أمس الاثنين.

وقال رئيس الهيئة، تون دى بوير: "كنا نعلم أنه قد يكون من المستحيل الإجابة على جميع الأسئلة بالتفصيل فى اجتماع واحد، ولكننا كنا نأمل بالمزيد"، مضيفًا: "أتمنى أن يكون هناك قرار يوم الأربعاء.. لكنى لا أعرف".

وكانت لجنة الأدوية البشرية (CHMP) التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، دعت إلى اجتماع غير مجدول بعد ظهر الاثنين لمناقشة لقاح "موديرنا"، قبل يومين من اجتماعها الذى كان من المفترض أن يعقد يوم غد الأربعاء.