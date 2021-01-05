استهداف رتل يدعم التحالف الدولى على طريق سامراء بالعراق

جدة - نرمين السيد - قال مصدر أمنى عراقى، إن رتل دعم لوجستى تابع لـ التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة، تعرض للاستهداف بعبوة ناسفة على طريق سامراء بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد.





وأفاد المصدر، وفقا لـ قناة "السومرية نيوز" العراقية، بأن الهجوم لم يسفر عن أى إصابات، وإنما أحدث أضرارًا فقط. وكان رتل لـ التحالف الدولى بمحافظة الديوانية، قد استُهدف يوم الإثنين قبل الماضى، 28 ديسمبر، بعبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق السريع.

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