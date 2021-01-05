تحرك كورى جنوبى لتحرير ناقلة نفط احتجزتها إيران

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "يونهاب"، قالت الوزيرة، إن محادثات تجرى الآن مع دبلوماسيين فى طهران وسول لحل المشكلة.
وكانت البحرية التابعة لقوات الحرس الثورى الإيرانى، احتجزت، أمس الأول الإثنين، ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مصادر، لم تسمِّها، أنه جرى اقتياد السفينة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، زاعمة أن هذه السفينة سببت تلوثًا بيئيًا وكيميائيًا فى مياه الخليج.
من جانبها، طالبت واشنطن إيران بالإفراج السريع عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة لديه، فيما اتهم متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن طهران بتهديد حرية الملاحة فى الخليج.
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