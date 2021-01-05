اتجاه لتمديد القيود.. ألمانيا تسجل 11897 إصابة جديدة بكورونا

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 ألفا و897 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا، و944 حالة وفاة.

وبذلك تكون ألمانيا قد سجلت، مليونا و787 ألفا و410 إصابة بالفيروس، و35 ألفا و518 حالة وفاة بالفيروس.

وقالت السلطات الألمانية، أمس الأثنين، إن المستشفيات تواجه وضعًا بالغ الصعوبة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن توافق المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وزعماء المنطقة على تمديد القيود في اجتماعهم يوم الثلاثاء المقبل. ولم يتضح بعد إلى متى سيستمر التمديد.

وقال وزير الصحة الألماني، ينس سبان في تصريحات لوكالة "رويترز" صباح اليوم إن "الأرقام لا تزال مرتفعة للغاية، لذا سيتعين علينا إطالة أمد القيود".

وأضاف سبان أنه يجب خفض معدلات العدوى بشكل مستمر، مشيرا إلى أن: "هذا أفضل من التخفيف مبكرًا جدًا، وبعد ذلك، ربما في غضون أسابيع قليلة، مواجهة أسئلة جديدة وصعبة".

وفرضت ألمانيا قيودا أكثر صرامة قبل عيد الميلاد، بما في ذلك إغلاق المطاعم ومعظم المتاجر. ومع ذلك، استمرت الإصابات في الارتفاع وبلغ عدد الضحايا أكثر من 1000 شخص في بعض الأيام بسبب الفيروس.