جماعة تابعة لـ القاعدة تعلن مسؤوليتها عن مقتل جنديين فرنسيين فى مالى

جدة - نرمين السيد - وكانت الرئاسة الفرنسية، قالت، أمس الأول الأحد، إن جنديين من فوج الفرسان الثانى قتلا، فى مدينة هاجيناو فى مالى، مشيرة إلى إلى أن جنديا ثالثا أصيب فى الهجوم، وأن حالته ليست خطيرة.

وقتل ما لا يقل من 100 مدنى فى هجمات مسلحة استهدفت قريتين فى النيجر بالقرب من المنطقة الحدودية مع مالى، فى الثانى من الشهر الحالى.