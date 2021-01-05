جدة - نرمين السيد - وكانت الرئاسة الفرنسية، قالت، أمس الأول الأحد، إن جنديين من فوج الفرسان الثانى قتلا، فى مدينة هاجيناو فى مالى، مشيرة إلى إلى أن جنديا ثالثا أصيب فى الهجوم، وأن حالته ليست خطيرة.
وقتل ما لا يقل من 100 مدنى فى هجمات مسلحة استهدفت قريتين فى النيجر بالقرب من المنطقة الحدودية مع مالى، فى الثانى من الشهر الحالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جماعة تابعة لـ القاعدة تعلن مسؤوليتها عن مقتل جنديين فرنسيين فى مالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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