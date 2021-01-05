الهند تسجل 58 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الهندية، تسجيل 20 إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا لأشخاص عائدين من المملكة المتحدة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالسلالة الجديدة من الفيروس فى البلاد إلى 58 حالة.





من جانبه، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودى، إن "الهند على وشك بدء أكبر برنامج تطعيم فى العالم، بعد يوم من موافقة الدولة رسميًا على الاستخدام الطارئ للقاحين مضادين لفيروس كورونا، أولهما لقاح أكسفورد-أسترازينكا والآخر لقاح محلى هو كوفاكسين الذى أنتجته شركة بهارات بيوتك للتكنولوجيا الحيوية"، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليومية. وأضاف رئيس الوزراء، أن "العام الجديد حمل معه إنجازاً جديداً لم يطور العلماء الهنود لقاحا واحدا فقط، بل لقاحين مضادين لـ فيروس كورونا، نحن على عتبة بدء أكبر برنامج تطعيم فى العالم، البلد كله مدين لجميع العلماء والفنيين".

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