خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1.947 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الباكستانية، تسجيل 1.947 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 490 ألفا و476 شخصا.





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