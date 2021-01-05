السيطرة على حريقين في"الرميثية"وسكن للعمال بـ"سكراب" النعايم بالكويت

تمكنت قوات الإطفاء في الكويت من إخماد حريق نشب في سكن للعمال بـ"سكراب" النعايم.

وأفادت قوة الإطفاء بحسب جريدة الراي الكويتية بأن غرفة عمليات قوة الإطفاء العام تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في سكن للعمال بسكراب السيارات في منطقة النعايم.

وذكرت قوة الإطفاء أن قوات من أطفاء الشقايا والجهراء الحرية تحركت إلى موقع الحادث، وفور وصولها باشر الإطفائيون بمكافحة الحريق عملهم وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية.

كما تمكن رجال الإطفاء من إخماد حريق اندلع في منزل بمنطقة الرميثية.

وكان بلاغ وصل غرفة عمليات قوة الإطفاء العام يفيد بنشوب حريق في منزل بمنطقة الرميثية، هرعت على إثره فرق إطفاء مركزي البدع والسالمية إلى موقع الحريق، وعند وصولهم تبين أن الحريق اندلع في المطبخ بالطابق الأرضي للمنزل، وعلى الفور باشر الإطفائيون بإخلاء المنزل من السكان وفصل التيار الكهربائي ومكافحة الحريق، حيث تم إخماده قبل انتقاله إلى الغرف المجاورة، ولم تسجل أي خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على الماديات.