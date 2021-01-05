الشيخ محمد بن راشد يغادر الإمارات متجها إلى المملكة العربية السعودية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، غادر البلاد صباح اليوم، الثلاثاء، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على رأس وفد الدولة للمشاركة في الاجتماع الحادي والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه المملكة في محافظة العلا في منطقة المدينة المنورة.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يرافق حاكم دبي وفد رفيع يضم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومحمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء.
كما يرافق الشيخ محمد بن راشد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، وعلي محمد بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.
ومن المقرر أن تنطلق القمة الـ41 المرتقبة لقادة وزعماء مجلس التعاون الخليجي في العلا؛ حيث يشهد جدول أعمالها عديدًا من الملفات المحلية والدولية والإقليمية؛ فضلًا عن موضوعات تعزيز العمل المشترك والتكامل.
وقد أتم مطار العلا في المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، استعدادته لاستقبال قادة دول الخليج، وعلى أثره، تفقد رئيس هيئة الطيران المدني في المملكة، صالات المطار ومرافقه وخطط العمل المنجزة لاستقبال القادة.
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