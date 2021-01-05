كوريا الجنوبية تسجل 715 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات يتجاوز الألف

سجلت كوريا الجنوبية 715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط استمرار الموجة الثالثة من الفيروس منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وذكر المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، الثلاثاء - وفق ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن إجمالي المصابين بكوفيد-19 في البلاد بلغ 64 ألفا و979 إصابة حتى فجر اليوم.

وأضاف المقر المركزي أنه من بين الحالات الجديدة، كان هنالك 672 إصابة محلية و43 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 25 إصابة من الولايات المتحدة و3 إصابات من إندونيسيا وإصابتان من أوكرانيا وغيرها.

وسجلت كوريا الجنوبية 26 حالة وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1007 وفيات، فيما وصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 386 شخصا حتى منتصف الليل بزيادة قدرها 35 شخصا عن اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الشفاء 46 ألفا و172 حالة بزيادة 932 حالة في يوم أمس، بينما وصل عدد المرضى الخاضعين للعلاج الطبي تحت الحجر الصحي إلى 17 ألفا و800 شخصا بتراجع قدره 243 شخصا عن اليوم السابق.