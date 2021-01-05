وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الكويتي هاتفيا عددا من القضايا الإقليمية والدولية

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اتصالًا هاتفيًا بالشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت.
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "عاجل".
كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بوزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر.
واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.
وبحث الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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