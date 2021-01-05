أضبط تردد قناة الأهلي الجديد 2021 بعد التحديث // الناقلة مباراة الأهلي وبطل النيجر اليوم في دوري الأبطال

تردد قناة الأهلي الجديد 2021 يبحث عنه الملايين من عشاق المارد الأحمر سواء في داخل مصر أو خارجها، لمتابعة مباراة الأهلي ضد فريقي سونيديب بطل النيجر في إياب الدور أل 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021، والتي حصلت قناة الأهلي على حق بثها عبر شاشتها بصورة حصرية، وهو ما جعل البحث يتزايد على التردد الجديد لكي يتمكن المشاهدين في متابعة اللقاء الذي سيلعب غداً على ملعب الأهلي WE السلام بالقاهرة، تنافس قناة الأهلي أفضل القنوات العربية من حيث نسب المشاهدة لكثرة محبي الأهلي في العالم أجمع.

تردد قناة الأهلي الجديد 2021

قناة الأهلي هي قناة متخصصة رياضية فئوية، تقوم بتغطية كل أخبار النادي الأهلي في مختلف الألعاب التي يشترك فيها النادي، سواء كانت ألعاب جماعية أو فردية، تم أفتتاحها في عهد الكابتين حسن حمدي الرئيس الأسبق للنادي الأهلي يوم 2008/08/06، وكانت في بداية بثها بتقنية SD وكانت بالشراكة بين شركة الأهلي للإعلام وقنوات ART، ثم بدأ تطوير القناة في عام 2016 بدخول شركة بريزنتيشن سبورت والتي أحدثت نقله في مستولى جودة الأجهزة والبرامج التي تقدم في القناة، ولكن هذا التطوير لم يرقى لطموح جماهير القلعة الحمراء ولا إدارة النادي، حتى جاءت شركة لايف وحققت النقلة الهائلة في تطوير القناة من حيث الصورة والبرامج.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11747 معامل الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 برامج قناة الأهلي الجديدة ببرنامج البيت الكبير : يقدمه الكابتين هاني رمزي والإعلامية سهام صالح، ويذاع في العاشرة مساءً.

برنامج ملك وكتابة : ويقدمه عدلي القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي، كل يوم أثنين وخميس في الثامنة مساءً.

برنامج الأستوديو التحليلي : يقدمه الكابتين أيمن شوقي، ويسبق كل مباريات الأهلي في مختلف البطولات.

برنامج السادسة مساءً : يذاع في السادسة مساءً ويقدمه أحمد سمير و سارة محسن.

برنامج تريند : ويقدمه الإعلامي أمير هشام، ويقدم يومي ويتابع أخبار الأهلي وما يكتب ويقال عن النادي. قناة النادي الأهلي ALAHLY TV برامج قناة الأهلي الجديدةقناة النادي الأهلي ALAHLY TV قناة النادي الأهلي تهدف لنبذ التعصب الرياضي، ودائماً كل المذيعين في القناة ينتهجون نهج معتدل في برامجهم، وهذه هي توجيهات من مجلس أدارة النادي الأهلي الكابتين محمود الخطيب، ورئيس القناة الإعلامي الكبير إيهاب الخطيب، الذين يرسمون الخطوط العريضة لسياسة القناة بالتعاون مع شركة لايف، لذا نجد أن قناة الأهلي منذ إنشائها لم تتعرض لفرض عقوبات عليها، مثل إيقاف البث وما شابه وهذا بفضل الالتزام بالمسار الإعلامي المعتدل.

تردد قناة الأهلي ALAHLY TV 2021