ألمانيا: 11.897 إصابة جديدة بـ كورونا و944 وفاة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، تم تسجيل 944 وفاة جديدة، ليصل إجمالى الوفيات إلى 35518 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.