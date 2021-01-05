عاجل.. الحرس الثورى يقتحم الناقلة الكورية ويجبرها على التوجه لإيران

جدة - نرمين السيد -

قالت الشركة المالكة للسفينة الكورية المحتجزة من قبل طهران، إن القوات الإيرانية أعلنت فى البداية عزمها فحص السفينة قبل أن تقتحمها وسط تحليق مروحيات إيرانية وإجبار القبطان على التوجه إلى المياه الإيرانية.

وكانت البحرية التابعة لقوات الحرس الثورى الإيرانى، احتجزت، أمس الإثنين، ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية، زاعمة أن هذه السفينة سببت تلوثًا بيئيًا وكيميائيًا فى مياه الخليج.

من جانبها، طالبت واشنطن إيران بالإفراج السريع عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة لديه، فيما اتهم متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن طهران بتهديد حرية الملاحة فى الخليج.