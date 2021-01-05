وكالة الأنباء الفرنسية تكشف السبب وراء احتجاز إيران السفينة الكورية

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن "احتجاز إيران ناقلة النفط الكورية الجنوبية، يعد محاولة من طهران لزيادة الضغوط على سول بشأن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة فى البنوك الكورية الجنوبية".





وكانت البحرية التابعة لقوات الحرس الثورى الإيرانى، احتجزت، أمس الإثنين، ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية، زاعمة أن هذه السفينة سببت تلوثًا بيئيًا وكيميائيًا فى مياه الخليج. من جانبها، طالبت واشنطن إيران بالإفراج السريع عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة لديه، فيما اتهم متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن طهران بتهديد حرية الملاحة فى الخليج.

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