انتخابات إسرائيل 2021.. اتفاقيات لتقليص فرص نتنياهو لتشكيل الحكومة القادمة

وقع حزب "يمينا"، بزعامة نفتالي بينيت، وحزب "تكفا حدشاه"، بزعامة جدعون ساعر، على اتفاق فائض أصوات، تمهيدا لانتخابات الكنيست، التي ستجري في مارس المقبل.

وذكرت القناة الـ12 العبرية، اليوم الثلاثاء، أنه بعد هذا الاتفاق، أعلن حزبي "يش عتيد" بزعامة يائير لبيد، ويسرائيل بيتنا" بزعامة أفيجدور ليبرمان، عن التوقيع على اتفاقات مشابهة.

وبحسب القناة، سيتم بذلك تتقلص فرص حزب الليكود بزعامة نتنياهو، لتوقيع اتفاق فائض أصوات مع أي حزب يميني، وتشكيل الحكومة القادمة.

يشار الى أن اتفاق فائض الأصوات، هو عبارة عن اتفاق بين قائمتين مرشحتين للكنيست، فيما يتعلق بفائض الأصوات، بمعنى توزيع المقاعد المتبقية بعد احتساب أصوات المصوتين بين قائمتين عبرتا نسبة الحسم.

ووفق هذا الاتفاق، يتم توزيع المقاعد بموجب حجم القائمة الأكبر بما ينقصها من أصوات. ويتم ابرام اتفاق فائض الأصوات قبل بدء الانتخابات ويتوجب نشره على الملأ، طبقا للقوانين، ويمكن ابرام مثل هذا الاتفاق فقط بين قائمتين.