بتراجع 45 % عن 2019.. تعرف كم أنفق الكويتيون في 2020

كشفت بيانات حكومية في الكويت، أن إجمالي مبالغ السحوبات التي تمت عبر شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» خلال العام الماضي، بلغت 20.4 مليار دينار، وفق صحيفة الراي.

وقالت الصحيفة، إن الرقم يعد كبيرًا لكنه أقل مما كان في العام السابق عليه، إذ بلغت السحوبات في عام 2019 ، 35.63 مليار دينار.

واعتبرت الصحيفة ، أن ذلك يشكل تراجعًا في قيمة السحوبات تقارب نسبته نحو 45 في المئة.

وتم تنفيذ سحوبات خلال 2020 من خلال 375 مليون عملية، شاملة أجهزة نقاط البيع، وأجهزة الصراف الآلي، وكذلك من خلال الدفع الإلكتروني.

وأرجعت مصادر بالصحيفة، أسباب التراجع الحاد الحاصل في قيمة عمليات السحوبات المنفذة وكذلك في أعدادها، بشكل أساسي إلى انتشار جائحة كورونا، وإغلاق مطار الكويت الدولي، حيث إنه وبسبب تداعيات الفيروس تم خفض أوجه الصرف الاستهلاكي التقليدي، خصوصًا خلال فترتي الحظر الجزئي والكلي، والذي صاحبه عملية إغلاق اقتصادي شملت غالبية قطاعات الصرف.

ويأتي ذلك في وقت أظهـرت الإحصائيــة الفصلية لميزان المدفوعات عن الربع الثاني من العام الجاري الصادرة عن بنك الكويت المركزي تراجع إنفاق الكويتيين على السفر بشكل حاد ليبلغ 81.7 مليون دينار في الربع الثاني من 2020 مقارنة بنحو 1.19 مليار خلال الربع الأول من العام نفسه.