راعي المصالحة العربية.. أمير الكويت يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية

أعلنت دولة الكويت أن الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد غادر البلاد صباح اليوم، الثلاثاء، متوجها إلى المملكة العربية السعودية وذلك لترؤس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ (41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستعقد في محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، كان في وداع الشيخ نواف على أرض المطار نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق أمير الكويت وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف حمد الرومي وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية.

ومن المقرر أن تنطلق القمة الـ41 المرتقبة لقادة وزعماء مجلس التعاون الخليجي في العلا؛ حيث يشهد جدول أعمالها عديدًا من الملفات المحلية والدولية والإقليمية؛ فضلًا عن موضوعات تعزيز العمل المشترك والتكامل.

ومن المتوقع أن يتم، الإعلان عن اتفاق لإنهاء مقاطعة الرباعي العربي لقطر وحل الخلاف الخليجي، خلال القمة في مدينة العلا السعودية.

وكان وزير الخارجية الكويتي قد أعلن، مساء أمس الاثنين، التوصل إلى اتفاق لفتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر إن أمير البلاد أجرى اتصالًا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.

وأشار إلى أنه بناء على اقتراح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتبارًا من مساء هذا اليوم.