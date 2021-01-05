أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، ان بدء سريان مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" لن يصاحبه أي زيادة في رسوم خدمة التنقل الوظيفي.
ووفق صحيفة المدينة السعودية فقد أفاد مدير الشؤون الإعلامية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد أن الرسوم ستبقى كما هو معمول به حاليًا، حيث تبلغ قيمتها ألفي ريال للمرة الأولى، و4 آلاف ريال للمرة الثانية، و6 آلاف ريال للمرة الثالثة.
وأشار حماد الي أنه يجوز للعامل الانتقال من صاحب عمل إلى آخر في السنة الأولى وقبل اكتمال مدة العقد بشرط أن يلتزم بالشرط الجزائي المنصوص في العقد، وألا يخالف نظام العمل، وكذلك الالتزام بفترة الإشعار المحددة بـ 90 يوما.
ويشار الي ان أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي، ستدخل حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل.
كما تتيح المبادرة للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، بالإضافة لخدمتي الخروج النهائي والخروج والعودة التي تمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جديد من الموارد البشرية السعودية بشأن العمالة الوافدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.