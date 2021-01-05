لارتفاع إصابات كورونا.. إسرائيل تسمح باستخدام لقاح موديرنا

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا،أن وزارة الصحة الإسرائيلية سمحت باستخدام لقاحها للوقاية من كوفيد-19، ما يجعله الترخيص الثالث للقاح والأول خارج أمريكا الشمالية.

وقالت موديرنا في بيان لها، "طلبت وزارة الصحة الإسرائيلية ستة ملايين جرعة ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الأولى في يناير".

وحصلت مودرنا على ترخيص للقاحها في الولايات المتحدة وكندا، وتجري حاليا مراجعة التراخيص الإضافية في الاتحاد الأوروبي وسنغافورة وسويسرا والمملكة المتحدة.

وبدأت أمس في المملكة المتحدة أولى حملات التطعيم بلقاح أكسفورد- أسترازينيكا، بعد نحو شهر من بدأ التطعيم بلقاح فايزر-بيونتيك.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس الاثنين، تسجيل 7518 إصابة جديدة بالعدوى، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 445845.

وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع من 3412 إلى 3435 بعد تسجيل 23 حالة وفاة جديدة.

كانت وزارة الصحة الإسرائيلية، بدأت الشهر الماضي، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.