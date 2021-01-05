للمشاركة في القمة الخليجية.. محمد بن راشد يتوجه اليوم إلى السعودية

يتوجه محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،اليوم على رأس وفد الدولة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة ال41 لقادة مجلس التعاون الخليجي.
وكان مجلس التعاون قد أصدر بيانًا مساء الأحد الماضي، ذكر فيه: "تنعقد القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في العُلا، بدعوة من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومشاركة قادة الدول الأعضاء في المجلس".
وذكر أمين عام المجلس، نايف الحجرف، في بيان سابق له : "نأمل أن تسفر قرارات قمة قادة دول المجلس بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدمًا إلى الأمام، تعزيزًا لأمن واستقرار دول المجلس.
يُذكر أن مجلس التعاون قد أُسّس في 25 مايو 1981 وتألف من: السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والكويت والبحرين، ويجتمع قادة الدول في دورة عادية سنويًا.
ويشار الي ان من ضمن المكتسبات التي حققها المجلس خلال مسيرته، في إطار مساعيه الحثيثة لتحقيق الوحدة الاقتصادية في عام 2025، تأسيس منطقة التجارة الحرة عام 1983، وإنشاء الاتحاد الجمركي عام 2003، والسوق الخليجية المشتركة في عام 2008، والاتحاد النقدي عام 2010.
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