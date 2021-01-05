للتطبيع مع دول عربية.. إسرائيل: تحسن كبير في العلاقات مع أوروبا

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه بعد الغاء الضم في الضفة الغربية أصبحت العلاقات مع الأوروبيين أفضل بكثير مما كانت عليه قبل عام.
واضاف الوزير جابي اشكنازي خلال حديث مع السفراء الاسرائيليين في أوروبا "ساهمت اتفاقيات التطبيع والغاء الضم في تحسن العلاقات فمنذ سنوات ، ربطت الدول الأوروبية بين تعزيز العلاقات مع إسرائيل وبين الصراع مع الفلسطينيين. وكان هدفنا هو الحد من هذا التوتر ، ومواصلة تعزيز الحوار مع أوروبا".
لكن بالنسبة لبعض الدول الأوروبية ، لا تزال المفاوضات مع الفلسطينيين أهم شيء ،يقول اشكنازي " لكنهم بدأوا يفهمون أن سبب عدم وجود مثل هذه المفاوضات هم الفلسطينيون أنفسهم".
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