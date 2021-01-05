انخفاض كبير فى أسعار الذهب وارتفاع الدولار

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن بلغت أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، في الوقت الذي تعافى فيه الدولار الأمريكي من أدنى مستوى في بضع سنوات قبيل انتخابات إعادة لمجلس الشيوخ الأمريكي في جورجيا ستحدد المسار المستقبلي للتحفيز المالي في أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1939.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0529 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر عند 1945.26 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1944.10 دولار.

وقالت مارجريت يانج، المحللة لدى "ديلي فيكس" إن "الدولار ارتفع أثناء الليل من أدنى مستوى في أكثر من عامين؛ ما يضغط على الذهب.. ارتفاع الاثنين يضع في الاعتبار إلى حد كبير فوز ديمقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ، نتوقع بعض جني الأرباح أيضا".

وستحدد انتخابات الإعادة المزدوجة في جورجيا، الحزب الذي سيتحكم في مجلس الشيوخ الأمريكي. ويُنظر إلى فوز الديمقراطيين على أنه سيعزز التحفيز.

ودخلت إنجلترا في عزل عام جديد على المستوى الوطني لاحتواء ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بينما سجلت نيويورك أول حالة إصابة بالسلالة الأكثر عدوى من فيروس كورونا.

ومن المقرر صدور آخر محضر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق غدا الأربعاء.

وما زال اتجاه الذهب صعوديا، إذ ترتفع توقعات التضخم. وقال كونال شاهن رئيس الأبحاث لدى نيرمال بانج للسلع الأولية في مومباي إن "تبني مجلس الاحتياطي للهجة تميل إلى التيسير النقدي وضعف الدولار سيدفعان الذهب صوب 2000- 2050 دولارا هذا العام".

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 27.24 دولار، وفقد البلاتين 0.9% إلى 1060.47 دولار، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 2380.10 دولار.