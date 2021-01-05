نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تحرك من كوريا الجنوبية بعد احتجاز سفينتها في إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها استدعت السفير الإيراني لديها للاحتجاج على احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.

ورفض مدير دائرة شؤون أفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة كو كيونغ-سوك، أثناء لقائه مع السفير الإيراني لدى سيول سعيد بادامشي شابستاري، احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط "هانكوك كيمي" أمس الإثنين.

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية، بأن الحرس الثوري احتجز سفينة كورية جنوبية في الخليج.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، احتجاز سفينة في مياه الخليج، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوروبية.

وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.

وكان الحرس الثوري، أعلن احتجازه ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، منذ نحو ثلاث أسابيع.