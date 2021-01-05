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محمد سياف - ابو ظبي - أطلقت منصه مؤهل هيئه المهندسين السعوديين لكي تُمكن الخريجين من الالتحاق بوظيفة في أحد الشركات أو المؤسسات الهندسية، وتم الإعلان عنها سعياً لتوفير الكثير من الوظائف الخاصة بالمهندسين عقب انتهاء دراستهم، واليوم سوف نتطرق بالحديث عن منصة مؤهل عبر موقعنا تابعونا.

منصة مؤهل هيئه المهندسين

هي واحدة من المنصات التي أطلقتها المملكة لكي توفر وظائف للمهندسين حديثي التخرج سواء في شركات أو مصالح حكومية أو مكاتب هندسية، وتم الإعلان عنها لكي تأتي من ضمن إطار التعاون مع وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية ورغبتها في توفير فرص عمل للشباب.

شروط التسجيل في منصه مؤهل هيئه المهندسين

ينبغي في كل شخص يرغب في التسجيل عبر هذه المنصة أن تتوافر فيه بعض الشروط والتي تتمثل فيما يلي:

يلزم أن يكون الشخص الراغب في التسجيل سعودي الجنسية.

ينبغي على المتقدم امتلاك عضوية في الهيئة لاعتماد مؤهله.

يشترط أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في واحدة من التخصصات الهندسية.

التسجيل في منصه مؤهل هيئه المهندسين السعوديين

لكي تتمكن من التسجيل في منصة مؤهل يُمكنك ذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

التوجه مباشرة إلى رابط منصة مؤهل هيئه المهندسين بالمملكة العربية السعودية.

هيئه المهندسين بالمملكة العربية السعودية. الضغط على أيقونة تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات الخاصة بك بدقة كاملة والتأكد من صحتها.

بالخطوات السابقة تتمكن من التسجيل عبر منصة مؤهل بالسعودية.

رابط منصة مؤهل هيئه المهندسين السعوديين

تستطيع الدخول مباشرة إلى رابط منصة مؤهل هيئة المهندسين بالمملكة لكي تستفيد من الخدمات المقدمة من خلالها وتتمكن من الحصول على عمل في شركة أو جهة حكومية أو غير ذلك، حيث تم إطلاقها لمساعدة جميع الخريجين مختلفة تخصصاتهم سواء كانت معمارية أو هندسية.