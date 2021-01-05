موعد صرف الضمان الاجتماعي بالسعودية لعام ١٤٤٢ هجريا

حددت المملكة العربية السعودية تاريخ صرف الضمان الاجتماعي تبعا للنظام السعودي في أيام الأسبوع والإجازات الرسمية، فمثال يتم إيداع الضمان الاجتماعي يوم الخميس إذا كان تاريخ نزوله يوم الجمعة، ويتم إيداعه يوم الأحد إذا كان تاريخ صرفه يوم السبت نظرا للإجازات الرسمية المحددة من قبل الدولة وهي يومي الجمعة والسبت، وفي أيام الأعياد الرسمية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى سوف تقوم الدولة بتقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي واليك ايضا مواعيد صرف رواتب المتقاعدين لعام ١٤٤٢ هجريا .

مواعيد نزول الضمان الاجتماعي حتى شهر شعبان ١٤٤٢ هجريا

• يتم نزول الضمان جمادى الأولى لعام ١٤٤٢ يوم الخميس١/٦/١٤٤٢ هجريا الموافق ١٤/١/٢٠٢١ ميلاديا، فيتبقى على موعد نزوله ٨ أيام

• يتم نزول الضمان جمادى الآخرة لعام ١٤٤٢ يوم الأحد ٢/٧/١٤٤٢ هجريا الموافق ١٤/٢/٢٠٢١ ميلاديا، فيتبقى على موعد نزوله ٣٩ يوم.

• يتم نزول الضمان رجب١٤٤٢ يوم الأحد ١/٨/١٤٤٢ هجريا الموافق ١٤/٣/٢٠٢١ ميلاديا، فيتبقى على موعد نزوله ٦٧ يوم

• يتم نزول الضمان شعبان ١٤٤٢ يوم الثلاثاء ١/٩/١٤٤٢ هجريا الموافق ١٣/٤/٢٠٢١ ميلاديا، فيتبقى على موعد نزوله ٩٧ يوم.

مواعيد نزول الضمان الاجتماعي حتى شهر ذو الحجة ١٤٤٢ هجريا

• يتم نزول الضمان رمضان ١٤٤٢ يوم الخميس ١/١٠/١٤٤٢ هجريا الموافق ١٣/٥/٢٠٢١ ميلاديا، فيتبقى على موعد نزوله ١٢٧ يوم.

• يتم نزول الضمان شوال ١٤٤٢ يوم الخميس ١/١١/١٤٤٢ هجريا الموافق ١١/٦/٢٠٢١ ميلاديا، فيتبقى على موعد نزوله ١٥٦ يوم.

• يتم نزول الضمان ذو القعدة ١٤٤٢ يوم الأحد ١/١٢/١٤٤٢ هجريا الموافق ١١/٧/٢٠٢١ميلاديا، فيتبقى علي موع نزوله ١٨٦ يوم.

• يتم نزول الضمان ذو الحجة ١٤٤٢ يوم الإثنين ١/١/١٤٤٣ هجريا الموافق ٩/٨/٢٠٢١ ميلاديا، فيتبقى على موعد نزوله ٢١٥ يوم.