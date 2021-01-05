خلال 24 ساعة.. أمريكا تسجل أكثر من 180 ألف إصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية، تسجيل 180 ألفا و477 إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن 1903 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 20 مليونا و817 ألفا و140 إصابة، من بينهم 353 ألفا 483 حالة وفاة.





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