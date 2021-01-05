حصيلة إجمالية.. روسيا تسجل 3 ملايين إصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء، تسجيل 24.246 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى ثلاثة ملايين و284.384 حالة.





وبحسب السلطات، فإن 518 توفوا بسبب الفيروس، مما رفع العدد الإجمالى للوفيات الناجمة عنه فى البلاد إلى 59506 حالة. يشار إلى أن أكثر من 800 ألف مواطن تلقوا لقاح "سبوتنيك V" الروسى المضاد لفيروس كورونا.

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