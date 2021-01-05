ألمانيا تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة خلال 24 ساعة

سجلت ألمانيا أكثر من 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة الأخيرة.
وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الثلاثاء أن مكاتب الصحة في البلاد سجلت 11897 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الإصابات في ألمانيا 1787410 حالة ووفاة 35518 شخصا.
وأعلنت وزارة الصحة الألمانية يوم الخميس 24 كانون الأول / ديسمبر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا "النوع الذي ظهر في بريطانيا مؤخرا" في ألمانيا بولاية بادن فورتمبيرغ.
وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلاً عن ممثل وزارة الصحة بالولاية، بأن امرأة تحمل فيروس كورونا من السلالة، التي ظهرت مؤخرا في بريطانية سافرت من المملكة المتحدة إلى مطار فرانكفورت في 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وهي في عزلة بالمنزل.
وبعد إعلان الحكومة البريطانية أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك، علقت دول أوروبية وغيرها السفر من وإلى بريطانيا.
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