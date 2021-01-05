أمريكا تستثني العراقيين من العقوبات على المتعاملين مع إيران

استثنت الولايات المتحدة الأمريكية العراقيين من قراراتها بفرض عقوبات على المتعاملين مع إيران، وذلك لظروف أوضحها مسئول عراقي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال مسئول عراقي لم يشكف عن هويته، إن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت العراق مهلة إضافية تستمر في استيراد الغاز والكهرباء من إيران خلالها.

قامت واشنطن بتمديد قرارها نحو العراق لـ3 أشهر إضافية، متمثلًا في إعفاء العراق من العقوبات على إيران.

ويقوم العراق باستيراد احتياجاته من الطاقة من إيران، حيث لا تستطيع بغداد توفير احتياجاتها من الطاقة بسبب ضعف البنية التحتية.

ويصل عدد السكان في العراق إلى 40 مليون نسمة، مما يجعل البلاد تستورد ثلث احتياجاتها من الطاقة.

وعادت عقوبات أمريكا على العراق في أبريل 2018 بعدما تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق النووي مع إيران.

ومن خلال قرار الإعفاء من العقوبات على إيران، يظل العراق يستورد الطاقة حتى بداية أبريل المقبل.

وتعاني العراق رغم إنها من الدول الغنية بالنفط، من تآكل للبنى التحتية فضلا عن توقف بعضها وخروجه من الخدمة كليًا، وهذا من الأمور التي دعت العراقيين للخروج في مظاهرات عارمة العام قبل الماضي واستمرار ذلك بشكل متقطع خلال العام الماضي، مفتقدًا زخم عام 2019 بسبب ظروف جائحة كورونا.